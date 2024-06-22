ПрикосновениеШКОЛА МАССАЖА В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ Лицензия мин. образования №6886
Получите новые навыки в массаже или освойте готовую профессию массажиста с нуля
лет мы обучаем массажу
в Ростове-на-Дону
счастливых учеников вышло
из нашей дверей
программ начинающим и
действующим массажистам
учеников рекомендует
обучение у нас в школе
Наша цель — обучить новое поколение массажистов, снабдив их техническими знаниями и практическим опытом, необходимыми для достижения успеха в области массажа. Практикуем целостный подход к оздоровлению, способствуя личному росту и глубокому пониманию силы прикосновения в исцелении и улучшении жизни других людей
Обучение в оборудованном классе в центре города
Самые востребованные направления в массаже
Море практики уже с первого дня обучения массажу
Помогаем найти работу или первых клиентов в массаже
Вы хотите стать мастером
массажа и работать на себя
или в салоне
Вы действующий массажист
и хотите развиваться
повышая квалификацию
Вы хотите научиться
массажу для себя, чтобы
радовать близких
Смените профессию, получите крепкую базу массажа, запустите
успешную карьеру и помогайте людям
Повышайте квалификацию, изучите новые техники, повысьте ваш уровень и заработок в массажах
Экономьте изучив сразу комплекс техник, получите спланированный путь вашего развития
Индивидуальный график и темп, а занятия продолжаются до тех пор, пока вы не достигнете результата
Персональный подарочный сертификат на обучение массажу для ваших любимых
Никаких скучных лекций. Занятия проходят в дружественной атмосфере и с уважением друг к другу!
Учебный класс продуманный до мелочей. Полностью оборудован для комфортного обучения массажу!
Школа массажа в самом центре города. Развитая инфраструктура и удобная развязка во все районы города
Тёплый, светлый и уютный класс - 52 кв. м, вытяжка, кондиционер, современное массажное оборудование(Yamaguchi)
Комфортная раздевалка и местама для хранения вещей. Вам не придется каждый раз носить сменку с собой
Удобное время занятий. Есть утренние, вечерние, выходные, экспресс группы, а так же индивидуальное обучение
Расходные материалы на время обучения: полотенца, одноразовые простыни, шапочки, массажное масло и другое
Зона отдыха, оборудованная кулером с горячей и холодной питьевой водой. Бесплатный чай, кофе и печеньки :)
Угостим вас чаем с печеньками! :)Бесплатно Количество мест ограничено
Вы давно мечтали научиться массажу и решили это освоить, возможно, с детства
Все, кому вы делали массаж, вас хвалят и советуют пойти на курсы
Вы постоянно развиваетесь как личность, любите учиться и расти
Вы хотите добиться заметных результатов в массажах и учиться у лучших
Ваши родные страдают от усталости и мышечных болей и им необходим массаж
Вы хотите быть в сообществе людей увлечённых общими интересами
Вы получите документ установленного образца, который станет дополнительным аргументом для работодателя
Мы обучаем по государственной лицензии №Л035-01276-61/00201128
Основатель и старший преподаватель школы
Массажист, спа-эстетист, преподаватель
Прошел обучение классического, антицеллюлитного и лимфодренажного массажа. Людмила — прекрасный специалист с большим опытом работы. Всегда поможет, покажет и расскажет. Чувствуется, что человек живет этим делом, занимается любимым делом и с огромным энтузиазмом передает с...
Прошел обучение классического, антицеллюлитного и лимфодренажного массажа. Людмила — прекрасный специалист с большим опытом работы. Всегда поможет, покажет и расскажет. Чувствуется, что человек живет этим делом, занимается любимым делом и с огромным энтузиазмом передает свои знания своим ученикам! Рекомендую без сомнений! ?
Прохожу курс «Классического массажа» в данной школе. О школе узнала от ребят, которые учились ранее у Людмилы. Сказать, что я в восторге от занятий, — ничего не сказать. Людмила — это профессионал своего дела, которым она живет. ?? Очень доходчиво объясняется весь учебный...
Прохожу курс «Классического массажа» в данной школе. О школе узнала от ребят, которые учились ранее у Людмилы. Сказать, что я в восторге от занятий, — ничего не сказать. Людмила — это профессионал своего дела, которым она живет. ?? Очень доходчиво объясняется весь учебный материал, много практики, индивидуальный подход к каждому. На занятия не просто хочется идти, хочется лететь. Учусь три раза в неделю, но ходила бы и каждый день. ? Я очень рада, что у нас есть такие профессионалы, которые готовы делиться опытом и полностью отдавать себя любимому делу, уча других. В планах ещё продолжить обучение и другим видам массажа в школе «Прикосновение». ?
Спасибо большое за вашу школу, за ваш подход, Люда — замечательный специалист и учитель. Безумно понравилось, что очень много практики, в любое время можно написать или позвонить Людмиле и обсудить все волнующие тебя вопросы. Очень-очень понравилось. Ждем новых курсов!Подробнее
Спасибо большое за вашу школу, за ваш подход, Люда — замечательный специалист и учитель. Безумно понравилось, что очень много практики, в любое время можно написать или позвонить Людмиле и обсудить все волнующие тебя вопросы. Очень-очень понравилось. Ждем новых курсов!
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