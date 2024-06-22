Ростов-на-Дону, пер. Семашко 103, офис 5
Ежедневно, с 10:00 до 22:00

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+7 (988) 537-80-79
Образовательная лицензия №6886

Станьте массажистом и получите востребованную профессию

Получите новые навыки в массаже или освойте готовую профессию массажиста с нуля

Попробовать бесплатно Выбрать курс
5.0

Рейтинг организации в Яндексе
10

лет мы обучаем массажу
в Ростове-на-Дону

2000+

счастливых учеников вышло
из нашей дверей

25

программ начинающим и
действующим массажистам

97%

учеников рекомендует
обучение у нас в школе

«Практика и
индивидуальная
постановка рук – это
основа наших курсов»

Людмила Ковзиридзе Основатель школы

Наша цель — обучить новое поколение массажистов, снабдив их техническими знаниями и практическим опытом, необходимыми для достижения успеха в области массажа. Практикуем целостный подход к оздоровлению, способствуя личному росту и глубокому пониманию силы прикосновения в исцелении и улучшении жизни других людей

“Живое” обучение

Обучение в оборудованном классе в центре города

Широкий спектр курсов

Самые востребованные направления в массаже

Акцент на практику

Море практики уже с первого дня обучения массажу

Поддержка выпускников

Помогаем найти работу или первых клиентов в массаже

Школа подойдёт вам, если

Вы хотите стать мастером
массажа и работать на себя
или в салоне

Вы действующий массажист
и хотите развиваться
повышая квалификацию

Вы хотите научиться
массажу для себя, чтобы
радовать близких

Программы обучения для каждого

Курсы обучения массажу

Смените профессию, получите крепкую базу массажа, запустите
успешную карьеру и помогайте людям

Для начинающих c нуля Свидетельство + сертификат 80% живой практики Помощь в тудоустойстве
Выбрать курс Попробовать бесплатно

Семинары обучения массажу

Повышайте квалификацию, изучите новые техники, повысьте ваш уровень и заработок в массажах

Для всех уровней Востребованные техники Сертификат Преподаватели эксперты
Выбрать семинар

Программы обучения массажу

Экономьте изучив сразу комплекс техник, получите спланированный путь вашего развития

Для всех уровней Готовый набор курсов и семинаров Несколько сертификатов Большие скидки
Выбрать программу

Индивидуальное обучение

Индивидуальный график и темп, а занятия продолжаются до тех пор, пока вы не достигнете результата

Персональный подход в удобное время
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Подарочные сертификаты

Персональный подарочный сертификат на обучение массажу для ваших любимых

Для тех, кто хочет сделать лучший подарок
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Комфортное обучение с вниманием к мелочам

АТМОСФЕРА

Никаких скучных лекций. Занятия проходят в дружественной атмосфере и с уважением друг к другу!

ОБОРУДОВАНИЕ

Учебный класс продуманный до мелочей. Полностью оборудован для комфортного обучения массажу!

Школа массажа в самом центре города. Развитая инфраструктура и удобная развязка во все районы города

Тёплый, светлый и уютный класс - 52 кв. м, вытяжка, кондиционер, современное массажное оборудование(Yamaguchi)

Комфортная раздевалка и местама для хранения вещей. Вам не придется каждый раз носить сменку с собой

Удобное время занятий. Есть утренние, вечерние, выходные, экспресс группы, а так же индивидуальное обучение

Расходные материалы на время обучения: полотенца, одноразовые простыни, шапочки, массажное масло и другое

Зона отдыха, оборудованная кулером с горячей и холодной питьевой водой. Бесплатный чай, кофе и печеньки :)

Сомневаетесь? Приходите на
бесплатный пробный урок!

  • Познакомьтесь с нашим классом и преподавателем
  • Освоите первые простые приёмы массажа
  • Погрузитесь в атмосферу занятий
  • Раскройте тонкости профессии массажиста
  • Получите ответы на все интересующие вопросы

Угостим вас чаем с печеньками! :)

Бесплатно Количество мест ограничено

Запишитесь на
бесплатный пробный
урок по массажу

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Вы нашли нужную школу, если

Вы давно мечтали научиться массажу и решили это освоить, возможно, с детства

Все, кому вы делали массаж, вас хвалят и советуют пойти на курсы

Вы постоянно развиваетесь как личность, любите учиться и расти

Вы хотите добиться заметных результатов в массажах и учиться у лучших

Ваши родные страдают от усталости и мышечных болей и им необходим массаж

Вы хотите быть в сообществе людей увлечённых общими интересами

Имеем гос. лицензию на
образовательную
деятельность

Вы получите документ установленного образца, который станет дополнительным аргументом для работодателя

Мы обучаем по государственной лицензии №Л035-01276-61/00201128

Мы собрали экспертов, влюблённых в своё дело

Ковзиридзе Людмила

Основатель и старший преподаватель школы

  • Медицинское и психологическое образование
  • Более 17 лет практикует массаж
  • Обучалась в 30+ школах, включая Испанию и Тайланд
  • Преподавательский стаж 8 лет
  • Судья всероссийских чемпионатов по массажу
  • Участница чемпионата мира по массажу (Копенгаген 2021)
  • Победительница IIIV чемпионата Москвы по массажу в категории «Классический массажа» (Москва 2014)
Выпускники Людмилы побеждают на чемпионатах. Успешно строят свою карьеру и достойно зарабатывают на массажах

Иван Гацко

Массажист, спа-эстетист, преподаватель

  • Высшее спортивное образование, специализация “Лечебная физкультура”
  • Более 4 лет практикует массаж
  • Профессионально владеет 10+ техниками массажа
  • Работал в ведущих массажных салонах города
  • Призер всероссийского чемпионата по массажу в номинациях «Свободный стиль по телу» и «Хиромассаж лица» (Сочи 2024)
Рекорд Ивана - 34 000 ₽ в день за 10 сеансов массажа. Умеет зарабатывать и на занятиях рассказывает как

Отзывы о школе

300+ оценок на независимых площадках

5.0
4.7
5.0
4.8

Прошел обучение классического, антицеллюлитного и лимфодренажного массажа. Людмила — прекрасный специалист с большим опытом работы. Всегда поможет, покажет и расскажет. Чувствуется, что человек живет этим делом, занимается любимым делом и с огромным энтузиазмом передает с...

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Прошел обучение классического, антицеллюлитного и лимфодренажного массажа. Людмила — прекрасный специалист с большим опытом работы. Всегда поможет, покажет и расскажет. Чувствуется, что человек живет этим делом, занимается любимым делом и с огромным энтузиазмом передает свои знания своим ученикам! Рекомендую без сомнений! ?

Прохожу курс «Классического массажа» в данной школе. О школе узнала от ребят, которые учились ранее у Людмилы. Сказать, что я в восторге от занятий, — ничего не сказать. Людмила — это профессионал своего дела, которым она живет. ?? Очень доходчиво объясняется весь учебный...

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Прохожу курс «Классического массажа» в данной школе. О школе узнала от ребят, которые учились ранее у Людмилы. Сказать, что я в восторге от занятий, — ничего не сказать. Людмила — это профессионал своего дела, которым она живет. ?? Очень доходчиво объясняется весь учебный материал, много практики, индивидуальный подход к каждому. На занятия не просто хочется идти, хочется лететь. Учусь три раза в неделю, но ходила бы и каждый день. ? Я очень рада, что у нас есть такие профессионалы, которые готовы делиться опытом и полностью отдавать себя любимому делу, уча других. В планах ещё продолжить обучение и другим видам массажа в школе «Прикосновение». ?

Спасибо большое за вашу школу, за ваш подход, Люда — замечательный специалист и учитель. Безумно понравилось, что очень много практики, в любое время можно написать или позвонить Людмиле и обсудить все волнующие тебя вопросы. Очень-очень понравилось. Ждем новых курсов!Подробнее

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Спасибо большое за вашу школу, за ваш подход, Люда — замечательный специалист и учитель. Безумно понравилось, что очень много практики, в любое время можно написать или позвонить Людмиле и обсудить все волнующие тебя вопросы. Очень-очень понравилось. Ждем новых курсов!

Наши ученики работают в

Обучайтесь в центре города

Телефон: +7 (988) 537-80-79
Адрес школы:
Ростов-на-Дону, пер. Семашко 103, офис 5
Режим работы: Ежедневно, с 10:00 до 22:00
Социальные сети:

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